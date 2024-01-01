Etiyopya birrinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile ETB → SAR çevirin

1.000 etb
66,27 sar

1.00000 ETB = 0.06627 SAR

02:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539651.072889.09261.453481.655430.94999518.3467
1 GBP1.1710111.25625104.3281.702031.938511.1124521.484
1 USD0.932150.79602183.04681.354851.543090.8855517.1017
1 INR0.01122430.00958520.012041410.01631430.0185810.01066330.205928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Arabistan Riyali
1 ETB0.06627 SAR
5 ETB0.33136 SAR
10 ETB0.66273 SAR
20 ETB1.32545 SAR
50 ETB3.31364 SAR
100 ETB6.62727 SAR
250 ETB16.56818 SAR
500 ETB33.13635 SAR
1000 ETB66.27270 SAR
2000 ETB132.54540 SAR
5000 ETB331.36350 SAR
10000 ETB662.72700 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Etiyopya Birri
1 SAR15.08920 ETB
5 SAR75.44600 ETB
10 SAR150.89200 ETB
20 SAR301.78400 ETB
50 SAR754.46000 ETB
100 SAR1508.92000 ETB
250 SAR3772.30000 ETB
500 SAR7544.60000 ETB
1000 SAR15089.20000 ETB
2000 SAR30178.40000 ETB
5000 SAR75446.00000 ETB
10000 SAR150892.00000 ETB