10 Arabistan riyalinden Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile SAR → ETB çevirin

10 sar
206,09 etb

1,000SR SAR = 20,61Br ETB

08:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → ETB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → ETBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek20,609320,6093
Düşük15,331315,1897
Ortalama15,858715,4787
Değişim34.16%35.68%
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1 SAR → ETB istatistikleri

SAR → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,6093, en düşük 15,3313 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,8587 oldu. SAR → ETB kurundaki değişiklik 34.16 değerindeydi.

SAR → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,6093, en düşük 15,1897 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,4787 oldu. SAR → ETB kurundaki değişiklik 35.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,747278,91,3870,92558,1051,5350,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,374201,0610,66741,8881,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Etiyopya Birri
1 SAR20,60930 ETB
5 SAR103,04650 ETB
10 SAR206,09300 ETB
20 SAR412,18600 ETB
50 SAR1.030,46500 ETB
100 SAR2.060,93000 ETB
250 SAR5.152,32500 ETB
500 SAR10.304,65000 ETB
1000 SAR20.609,30000 ETB
2000 SAR41.218,60000 ETB
5000 SAR103.046,50000 ETB
10000 SAR206.093,00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Arabistan Riyali
1 ETB0,04852 SAR
5 ETB0,24261 SAR
10 ETB0,48522 SAR
20 ETB0,97044 SAR
50 ETB2,42609 SAR
100 ETB4,85218 SAR
250 ETB12,13045 SAR
500 ETB24,26090 SAR
1000 ETB48,52180 SAR
2000 ETB97,04360 SAR
5000 ETB242,60900 SAR
10000 ETB485,21800 SAR