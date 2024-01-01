500 Arabistan riyalinden Etiyopya birrine
Reel döviz kuru ile SAR → ETB çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
|1 SAR → ETB
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|20,6088
|20,6088
|Düşük
|15,3313
|15,1897
|Ortalama
|15,8587
|15,4787
|Değişim
|34.16%
|35.68%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SAR → ETB istatistikleri
SAR → ETB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,6088, en düşük 15,3313 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,8587 oldu. SAR → ETB kurundaki değişiklik 34.16 değerindeydi.
SAR → ETB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,6088, en düşük 15,1897 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,4787 oldu. SAR → ETB kurundaki değişiklik 35.68 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Arabistan riyalinden Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Arabistan Riyali / Etiyopya Birri
|1 SAR
|20,60880 ETB
|5 SAR
|103,04400 ETB
|10 SAR
|206,08800 ETB
|20 SAR
|412,17600 ETB
|50 SAR
|1.030,44000 ETB
|100 SAR
|2.060,88000 ETB
|250 SAR
|5.152,20000 ETB
|500 SAR
|10.304,40000 ETB
|1000 SAR
|20.608,80000 ETB
|2000 SAR
|41.217,60000 ETB
|5000 SAR
|103.044,00000 ETB
|10000 SAR
|206.088,00000 ETB