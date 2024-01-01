1 Etiyopya birrinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile ETB → SAR çevirin

1,000Br ETB = 0,03079SR SAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ETB → SAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SAR
1 ETB → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03220,0350
Düşük0,03070,0307
Ortalama0,03120,0322
Değişim-2.92%-10.54%
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1 ETB → SAR istatistikleri

ETB → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0322, en düşük 0,0307 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0312 oldu. ETB → SAR kurundaki değişiklik -2.92 değerindeydi.

ETB → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0350, en düşük 0,0307 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0322 oldu. ETB → SAR kurundaki değişiklik -10.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - SAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Etiyopya birrinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Arabistan Riyali
1 ETB0,03079 SAR
5 ETB0,15396 SAR
10 ETB0,30791 SAR
20 ETB0,61582 SAR
50 ETB1,53956 SAR
100 ETB3,07912 SAR
250 ETB7,69780 SAR
500 ETB15,39560 SAR
1000 ETB30,79120 SAR
2000 ETB61,58240 SAR
5000 ETB153,95600 SAR
10000 ETB307,91200 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Etiyopya Birri
1 SAR32,47680 ETB
5 SAR162,38400 ETB
10 SAR324,76800 ETB
20 SAR649,53600 ETB
50 SAR1.623,84000 ETB
100 SAR3.247,68000 ETB
250 SAR8.119,20000 ETB
500 SAR16.238,40000 ETB
1000 SAR32.476,80000 ETB
2000 SAR64.953,60000 ETB
5000 SAR162.384,00000 ETB
10000 SAR324.768,00000 ETB