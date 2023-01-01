بير إثيوبي إلى بيزو مكسيكي

تحويل ETB إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
٣٠٩٫٠٤ mxn

1.00000 ETB = 0.30904 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 10:40 UTC
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ETB إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065488.45631.438981.663520.9642518.2088
1GBP1.1543311.2298102.1061.661031.920211.1130721.0185
1USD0.938550.81314183.02641.350651.56140.9050517.091
1INR0.0113050.009793760.012044410.01626770.01880610.01090070.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البر الإثيوبي / Mexican Peso
1 ETB0.30904 MXN
5 ETB1.54519 MXN
10 ETB3.09037 MXN
20 ETB6.18074 MXN
50 ETB15.45185 MXN
100 ETB30.90370 MXN
250 ETB77.25925 MXN
500 ETB154.51850 MXN
1000 ETB309.03700 MXN
2000 ETB618.07400 MXN
5000 ETB1545.18500 MXN
10000 ETB3090.37000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / البر الإثيوبي
1 MXN3.23586 ETB
5 MXN16.17930 ETB
10 MXN32.35860 ETB
20 MXN64.71720 ETB
50 MXN161.79300 ETB
100 MXN323.58600 ETB
250 MXN808.96500 ETB
500 MXN1617.93000 ETB
1000 MXN3235.86000 ETB
2000 MXN6471.72000 ETB
5000 MXN16179.30000 ETB
10000 MXN32358.60000 ETB