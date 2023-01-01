بير إثيوبي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل ETB إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ etb
١٤١٫٤٢ hkd

1.00000 ETB = 0.14142 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:36 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ETB إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ETB → 0 HKD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86651.065588.46371.438961.66380.964618.2102
1GBP1.1540711.2296102.0881.660571.920051.1132121.0148
1USD0.938550.813273183.02551.35051.561520.905317.0908
1INR0.01130410.009795460.012044510.01626610.01880780.01090390.20585

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بير إثيوبي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ETB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ETB الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البر الإثيوبي

ETB إلى USD

ETB إلى EUR

ETB إلى GBP

ETB إلى INR

ETB إلى JPY

ETB إلى RUB

ETB إلى AUD

ETB إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل البر الإثيوبي / دولار هونغ كونغ
1 ETB0.14142 HKD
5 ETB0.70712 HKD
10 ETB1.41424 HKD
20 ETB2.82848 HKD
50 ETB7.07120 HKD
100 ETB14.14240 HKD
250 ETB35.35600 HKD
500 ETB70.71200 HKD
1000 ETB141.42400 HKD
2000 ETB282.84800 HKD
5000 ETB707.12000 HKD
10000 ETB1414.24000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / البر الإثيوبي
100 HKD707.09100 ETB
200 HKD1414.18200 ETB
300 HKD2121.27300 ETB
500 HKD3535.45500 ETB
1000 HKD7070.91000 ETB
2000 HKD14141.82000 ETB
2500 HKD17677.27500 ETB
3000 HKD21212.73000 ETB
4000 HKD28283.64000 ETB
5000 HKD35354.55000 ETB
10000 HKD70709.10000 ETB
20000 HKD141418.20000 ETB