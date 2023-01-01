جنيه مصري إلى بات تايلاندي

تحويل EGP إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
١٬١٦٨٫٤٧ thb

1.00000 EGP = 1.16847 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 10:28 UTC
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EGP إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.06688.50521.439791.664190.964218.2126
1GBP1.153411.2295102.081.660621.919441.1121121.006
1USD0.93810.813339183.02551.350651.561160.904517.085
1INR0.01129880.009796250.012044510.01626790.01880340.01089420.20578

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / باهت تايلندي
1 EGP1.16847 THB
5 EGP5.84235 THB
10 EGP11.68470 THB
20 EGP23.36940 THB
50 EGP58.42350 THB
100 EGP116.84700 THB
250 EGP292.11750 THB
500 EGP584.23500 THB
1000 EGP1168.47000 THB
2000 EGP2336.94000 THB
5000 EGP5842.35000 THB
10000 EGP11684.70000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / جنيه مصري
1 THB0.85582 EGP
5 THB4.27909 EGP
10 THB8.55818 EGP
20 THB17.11636 EGP
50 THB42.79090 EGP
100 THB85.58180 EGP
250 THB213.95450 EGP
500 THB427.90900 EGP
1000 THB855.81800 EGP
2000 THB1711.63600 EGP
5000 THB4279.09000 EGP
10000 THB8558.18000 EGP