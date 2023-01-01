جنيه مصري إلى غواراني باراغواي

تحويل EGP إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٢٣٥٬٤١٧ pyg

1.00000 EGP = 235.41700 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 10:21 UTC
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EGP إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.065888.51251.439311.663490.964218.2055
1GBP1.1534711.22935102.0951.660181.918761.1121720.9991
1USD0.938250.813438183.04791.350451.560790.904717.0815
1INR0.01129780.009794810.012041210.01626110.01879390.01089370.205683

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / غواراني باراغواي
1 EGP235.41700 PYG
5 EGP1177.08500 PYG
10 EGP2354.17000 PYG
20 EGP4708.34000 PYG
50 EGP11770.85000 PYG
100 EGP23541.70000 PYG
250 EGP58854.25000 PYG
500 EGP117708.50000 PYG
1000 EGP235417.00000 PYG
2000 EGP470834.00000 PYG
5000 EGP1177085.00000 PYG
10000 EGP2354170.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / جنيه مصري
1 PYG0.00425 EGP
5 PYG0.02124 EGP
10 PYG0.04248 EGP
20 PYG0.08496 EGP
50 PYG0.21239 EGP
100 PYG0.42478 EGP
250 PYG1.06194 EGP
500 PYG2.12389 EGP
1000 PYG4.24778 EGP
2000 PYG8.49556 EGP
5000 PYG21.23890 EGP
10000 PYG42.47780 EGP