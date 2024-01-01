Египетские фунты в парагвайские гуарани

Сконвертируйте EGP в PYG по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = ₲158,6 PYG

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к PYG

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PYG
1 EGP в PYGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий163,8150163,8150
Низкий158,2730153,2210
В среднем161,4453159,6183
Изменение-1.30%3.22%
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Соотношение 1 EGP к PYG

За последние 30 дней максимальный курс EGP к PYG составил 163,8150, а минимальный — 158,2730. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 161,4453. Изменение курса EGP к PYG в процентном соотношении составило -1.30.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к PYG составил 163,8150, а минимальный — 153,2210. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 159,6183. Изменение курса EGP к PYG в процентном соотношении составило 3.22.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в парагвайские гуарани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и PYG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в PYG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Парагвайский гуарани
1 EGP158,58200 PYG
5 EGP792,91000 PYG
10 EGP1 585,82000 PYG
20 EGP3 171,64000 PYG
50 EGP7 929,10000 PYG
100 EGP15 858,20000 PYG
250 EGP39 645,50000 PYG
500 EGP79 291,00000 PYG
1000 EGP158 582,00000 PYG
2000 EGP317 164,00000 PYG
5000 EGP792 910,00000 PYG
10000 EGP1 585 820,00000 PYG
Обменные курсы Парагвайский гуарани / Египетский фунт
1 PYG0,00631 EGP
5 PYG0,03153 EGP
10 PYG0,06306 EGP
20 PYG0,12612 EGP
50 PYG0,31529 EGP
100 PYG0,63059 EGP
250 PYG1,57647 EGP
500 PYG3,15294 EGP
1000 PYG6,30587 EGP
2000 PYG12,61174 EGP
5000 PYG31,52935 EGP
10000 PYG63,05870 EGP