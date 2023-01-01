جنيه مصري إلى دولار ليبيري

تحويل EGP إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
6176.23 lrd

1.00000 EGP = 6.17623 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:22 UTC
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EGP إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.065588.48391.439061.663280.9645518.2008
1GBP1.1536711.2293102.0871.660291.918981.1127720.9988
1USD0.938550.813471183.04451.35061.561040.9052517.0819
1INR0.01130150.00979560.012041710.01626360.01879760.01090080.205696

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار ليبري
1 EGP6.17623 LRD
5 EGP30.88115 LRD
10 EGP61.76230 LRD
20 EGP123.52460 LRD
50 EGP308.81150 LRD
100 EGP617.62300 LRD
250 EGP1544.05750 LRD
500 EGP3088.11500 LRD
1000 EGP6176.23000 LRD
2000 EGP12352.46000 LRD
5000 EGP30881.15000 LRD
10000 EGP61762.30000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / جنيه مصري
1 LRD0.16191 EGP
5 LRD0.80956 EGP
10 LRD1.61911 EGP
20 LRD3.23822 EGP
50 LRD8.09555 EGP
100 LRD16.19110 EGP
250 LRD40.47775 EGP
500 LRD80.95550 EGP
1000 LRD161.91100 EGP
2000 LRD323.82200 EGP
5000 LRD809.55500 EGP
10000 LRD1619.11000 EGP