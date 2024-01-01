Mısır lirasından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → LRD çevirin

1.000 egp
6.162,63 lrd

1.00000 EGP = 6.16263 LRD

02:07 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10.932351.355050.7962421.5434583.0433.6728530.7611
1 EUR1.0725511.453360.854021.6554389.06783.9393232.9928
1 CAD0.737980.68806110.5876111.1390361.28412.7104922.7011
1 GBP1.25591.170931.7018111.93842104.2944.6127338.6329

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mısır lirasından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

EGP → EUR

EGP → CAD

EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Liberya Doları
1 EGP6.16263 LRD
5 EGP30.81315 LRD
10 EGP61.62630 LRD
20 EGP123.25260 LRD
50 EGP308.13150 LRD
100 EGP616.26300 LRD
250 EGP1540.65750 LRD
500 EGP3081.31500 LRD
1000 EGP6162.63000 LRD
2000 EGP12325.26000 LRD
5000 EGP30813.15000 LRD
10000 EGP61626.30000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Mısır Lirası
1 LRD0.16227 EGP
5 LRD0.81134 EGP
10 LRD1.62268 EGP
20 LRD3.24536 EGP
50 LRD8.11340 EGP
100 LRD16.22680 EGP
250 LRD40.56700 EGP
500 LRD81.13400 EGP
1000 LRD162.26800 EGP
2000 LRD324.53600 EGP
5000 LRD811.34000 EGP
10000 LRD1622.68000 EGP