10 Mısır lirasından Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → LRD çevirin

1,000E£ EGP = 3,813L$ LRD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → LRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LRD
1 EGP → LRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,95764,0328
Düşük3,79483,7948
Ortalama3,90723,9729
Değişim-3.62%-4.70%
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1 EGP → LRD istatistikleri

EGP → LRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,9576, en düşük 3,7948 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,9072 oldu. EGP → LRD kurundaki değişiklik -3.62 değerindeydi.

EGP → LRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0328, en düşük 3,7948 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9729 oldu. EGP → LRD kurundaki değişiklik -4.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - LRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Liberya Doları
1 EGP3,81336 LRD
5 EGP19,06680 LRD
10 EGP38,13360 LRD
20 EGP76,26720 LRD
50 EGP190,66800 LRD
100 EGP381,33600 LRD
250 EGP953,34000 LRD
500 EGP1.906,68000 LRD
1000 EGP3.813,36000 LRD
2000 EGP7.626,72000 LRD
5000 EGP19.066,80000 LRD
10000 EGP38.133,60000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Mısır Lirası
1 LRD0,26224 EGP
5 LRD1,31118 EGP
10 LRD2,62236 EGP
20 LRD5,24472 EGP
50 LRD13,11180 EGP
100 LRD26,22360 EGP
250 LRD65,55900 EGP
500 LRD131,11800 EGP
1000 LRD262,23600 EGP
2000 LRD524,47200 EGP
5000 LRD1.311,18000 EGP
10000 LRD2.622,36000 EGP