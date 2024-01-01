100 Liberya dolarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile LRD → EGP çevirin

100 lrd
24,94 egp

1,000L$ LRD = 0,2494E£ EGP

08:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → EGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,24930,2493
Düşük0,24610,2411
Ortalama0,24730,2459
Değişim0.63%0.48%
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1 LRD → EGP istatistikleri

LRD → EGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2493, en düşük 0,2461 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2473 oldu. LRD → EGP kurundaki değişiklik 0.63 değerindeydi.

LRD → EGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2493, en düşük 0,2411 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2459 oldu. LRD → EGP kurundaki değişiklik 0.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2570,9270,7821,33883,7371,683
1 CAD0,723113,1980,670,5660,96760,5321,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0791,49319,710,8441,44490,3561,816

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Liberya dolarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Mısır Lirası
1 LRD0,24938 EGP
5 LRD1,24688 EGP
10 LRD2,49375 EGP
20 LRD4,98750 EGP
50 LRD12,46875 EGP
100 LRD24,93750 EGP
250 LRD62,34375 EGP
500 LRD124,68750 EGP
1000 LRD249,37500 EGP
2000 LRD498,75000 EGP
5000 LRD1.246,87500 EGP
10000 LRD2.493,75000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Liberya Doları
1 EGP4,01002 LRD
5 EGP20,05010 LRD
10 EGP40,10020 LRD
20 EGP80,20040 LRD
50 EGP200,50100 LRD
100 EGP401,00200 LRD
250 EGP1.002,50500 LRD
500 EGP2.005,01000 LRD
1000 EGP4.010,02000 LRD
2000 EGP8.020,04000 LRD
5000 EGP20.050,10000 LRD
10000 EGP40.100,20000 LRD