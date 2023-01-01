جنيه مصري إلى دولار بروني

تحويل EGP إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٤٤٫٢٧ bnd

1.00000 EGP = 0.04427 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 10:16 UTC
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EGP إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.065488.47271.438561.6630.9647518.1999
1GBP1.1531411.22855102.0211.658851.917661.1124920.987
1USD0.93860.813968183.04181.350251.560910.905717.0827
1INR0.01130290.00980190.012042110.01625990.01879670.01090660.205712

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / دولار بروني
1 EGP0.04427 BND
5 EGP0.22136 BND
10 EGP0.44272 BND
20 EGP0.88544 BND
50 EGP2.21359 BND
100 EGP4.42718 BND
250 EGP11.06795 BND
500 EGP22.13590 BND
1000 EGP44.27180 BND
2000 EGP88.54360 BND
5000 EGP221.35900 BND
10000 EGP442.71800 BND
معدلات التحويل دولار بروني / جنيه مصري
1 BND22.58770 EGP
5 BND112.93850 EGP
10 BND225.87700 EGP
20 BND451.75400 EGP
50 BND1129.38500 EGP
100 BND2258.77000 EGP
250 BND5646.92500 EGP
500 BND11293.85000 EGP
1000 BND22587.70000 EGP
2000 BND45175.40000 EGP
5000 BND112938.50000 EGP
10000 BND225877.00000 EGP