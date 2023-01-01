دينار جزائري إلى بات تايلاندي

تحويل DZD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
٢٦٣٫٣٦ thb

1.00000 DZD = 0.26336 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 10:12 UTC
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DZD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065388.47571.438371.662840.965218.2009
1GBP1.1532711.2286102.0381.658861.917741.1131420.9909
1USD0.93870.813935183.05241.35021.560910.90617.0852
1INR0.01130250.009800250.012040610.01625720.01879430.01090880.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Algerian Dinar / باهت تايلندي
1 DZD0.26336 THB
5 DZD1.31681 THB
10 DZD2.63361 THB
20 DZD5.26722 THB
50 DZD13.16805 THB
100 DZD26.33610 THB
250 DZD65.84025 THB
500 DZD131.68050 THB
1000 DZD263.36100 THB
2000 DZD526.72200 THB
5000 DZD1316.80500 THB
10000 DZD2633.61000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Algerian Dinar
1 THB3.79707 DZD
5 THB18.98535 DZD
10 THB37.97070 DZD
20 THB75.94140 DZD
50 THB189.85350 DZD
100 THB379.70700 DZD
250 THB949.26750 DZD
500 THB1898.53500 DZD
1000 THB3797.07000 DZD
2000 THB7594.14000 DZD
5000 THB18985.35000 DZD
10000 THB37970.70000 DZD