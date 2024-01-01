Алжирские динары в тайские баты

Сконвертируйте DZD в THB по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ฿0,2571 THB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к THB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB
1 DZD в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25770,2619
Низкий0,24850,2448
В среднем0,25220,2527
Изменение2.19%-1.85%
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Соотношение 1 DZD к THB

За последние 30 дней максимальный курс DZD к THB составил 0,2577, а минимальный — 0,2485. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2522. Изменение курса DZD к THB в процентном соотношении составило 2.19.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к THB составил 0,2619, а минимальный — 0,2448. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2527. Изменение курса DZD к THB в процентном соотношении составило -1.85.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Тайский бат
1 DZD0,25708 THB
5 DZD1,28540 THB
10 DZD2,57079 THB
20 DZD5,14158 THB
50 DZD12,85395 THB
100 DZD25,70790 THB
250 DZD64,26975 THB
500 DZD128,53950 THB
1000 DZD257,07900 THB
2000 DZD514,15800 THB
5000 DZD1 285,39500 THB
10000 DZD2 570,79000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Алжирский динар
1 THB3,88985 DZD
5 THB19,44925 DZD
10 THB38,89850 DZD
20 THB77,79700 DZD
50 THB194,49250 DZD
100 THB388,98500 DZD
250 THB972,46250 DZD
500 THB1 944,92500 DZD
1000 THB3 889,85000 DZD
2000 THB7 779,70000 DZD
5000 THB19 449,25000 DZD
10000 THB38 898,50000 DZD