История обменного курса алжирский динар–тайские баты

Обменный курс алжирских динара/тайские баты сейчас составляет 0,257, отражая изменение в размере 0.083% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость алжирских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.815% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс алжирский динар/тайские баты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,258, и минимумом, равным 0,252, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.768%.