بيزو دومنيكاني إلى روبية باكستانية

تحويل DOP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 dop
5150.13 pkr

1.00000 DOP = 5.15013 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:16 UTC
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DOP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DOP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.52081.437971.662740.964918.2048
1GBP1.153411.2289102.1051.658651.917911.1129220.9986
1USD0.93860.813736183.08691.34971.560670.905717.0873
1INR0.01129680.009793790.012035610.01624440.01878360.01090060.205656

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو دومنيكاني إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DOP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Dominican peso

DOP إلى USD

DOP إلى EUR

DOP إلى GBP

DOP إلى INR

DOP إلى JPY

DOP إلى RUB

DOP إلى AUD

DOP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Pakistani Rupee
1 DOP5.15013 PKR
5 DOP25.75065 PKR
10 DOP51.50130 PKR
20 DOP103.00260 PKR
50 DOP257.50650 PKR
100 DOP515.01300 PKR
250 DOP1287.53250 PKR
500 DOP2575.06500 PKR
1000 DOP5150.13000 PKR
2000 DOP10300.26000 PKR
5000 DOP25750.65000 PKR
10000 DOP51501.30000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / البيزو الدومينيكي
1 PKR0.19417 DOP
5 PKR0.97085 DOP
10 PKR1.94170 DOP
20 PKR3.88340 DOP
50 PKR9.70850 DOP
100 PKR19.41700 DOP
250 PKR48.54250 DOP
500 PKR97.08500 DOP
1000 PKR194.17000 DOP
2000 PKR388.34000 DOP
5000 PKR970.85000 DOP
10000 PKR1941.70000 DOP