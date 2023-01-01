دولار بليزي إلى بات تايلاندي

تحويل BZD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
١٧٬٩١٩٫٣٠ thb

1.00000 BZD = 17.91930 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 7:38 UTC
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BZD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065288.55811.437591.660610.965518.1819
1GBP1.1555411.2309102.3341.661221.918931.1156721.0102
1USD0.93880.812414183.13751.34961.558970.906417.069
1INR0.0112920.009771930.012028310.01623330.01875170.01090240.20531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / باهت تايلندي
1 BZD17.91930 THB
5 BZD89.59650 THB
10 BZD179.19300 THB
20 BZD358.38600 THB
50 BZD895.96500 THB
100 BZD1791.93000 THB
250 BZD4479.82500 THB
500 BZD8959.65000 THB
1000 BZD17919.30000 THB
2000 BZD35838.60000 THB
5000 BZD89596.50000 THB
10000 BZD179193.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / دولار بليز
1 THB0.05581 BZD
5 THB0.27903 BZD
10 THB0.55806 BZD
20 THB1.11611 BZD
50 THB2.79028 BZD
100 THB5.58056 BZD
250 THB13.95140 BZD
500 THB27.90280 BZD
1000 THB55.80560 BZD
2000 THB111.61120 BZD
5000 THB279.02800 BZD
10000 THB558.05600 BZD