Belize dolarından Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile BZD → THB çevirin

1.000 bzd
18.314 thb

1,000 BZD = 18,31 THB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,8621,37783,6091,3620,8031,5471,684
1 ZAR0,05310,0734,4330,0720,0430,0820,089
1 CAD0,72613,694160,7030,9880,5831,1231,223
1 INR0,0120,2260,01610,0160,010,0190,02

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Belize dolarından Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BZD → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belize doları için en iyi döviz çiftleri

BZD → USD

BZD → ZAR

BZD → CAD

BZD → INR

BZD → SGD

BZD → GBP

BZD → AUD

BZD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belize Doları / Tayland Bahtı
1 BZD18,31400 THB
5 BZD91,57000 THB
10 BZD183,14000 THB
20 BZD366,28000 THB
50 BZD915,70000 THB
100 BZD1.831,40000 THB
250 BZD4.578,50000 THB
500 BZD9.157,00000 THB
1000 BZD18.314,00000 THB
2000 BZD36.628,00000 THB
5000 BZD91.570,00000 THB
10000 BZD183.140,00000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Belize Doları
1 THB0,05460 BZD
5 THB0,27302 BZD
10 THB0,54603 BZD
20 THB1,09206 BZD
50 THB2,73015 BZD
100 THB5,46030 BZD
250 THB13,65075 BZD
500 THB27,30150 BZD
1000 THB54,60300 BZD
2000 THB109,20600 BZD
5000 THB273,01500 BZD
10000 THB546,03000 BZD