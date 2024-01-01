Белизские доллары в тайские баты
Сконвертируйте BZD в THB по реальному обменному курсу
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|1 BZD в THB
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|18,4818
|18,6005
|Низкий
|17,9388
|17,9388
|В среднем
|18,2535
|18,3236
|Изменить
|-1.19%
|-1.59%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к THB
За последние 30 дней максимальный курс BZD к THB составил 18,4818, а минимальный — 17,9388. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 18,2535. Изменение курса BZD к THB в процентном соотношении составило -1.19.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к THB составил 18,6005, а минимальный — 17,9388. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 18,3236. Изменение курса BZD к THB в процентном соотношении составило -1.59.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в тайские баты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белизский доллар / Тайский бат
|1 BZD
|18,12250 THB
|5 BZD
|90,61250 THB
|10 BZD
|181,22500 THB
|20 BZD
|362,45000 THB
|50 BZD
|906,12500 THB
|100 BZD
|1 812,25000 THB
|250 BZD
|4 530,62500 THB
|500 BZD
|9 061,25000 THB
|1000 BZD
|18 122,50000 THB
|2000 BZD
|36 245,00000 THB
|5000 BZD
|90 612,50000 THB
|10000 BZD
|181 225,00000 THB