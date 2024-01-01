История обменного курса белизский доллар–тайские баты

Обменный курс белизский доллар/тайские баты сейчас составляет 18,123, отражая изменение в размере 0.771% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.318% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/тайские баты колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 18,126, и минимумом, равным 17,913, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 0.321% увеличение стоимости.