دولار بليزي إلى بيزو فلبيني

تحويل BZD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٢٨٬٢٠٨٫٦٠ php

1.00000 BZD = 28.20860 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:36 UTC
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BZD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.065488.5561.437861.661440.964718.1848
1GBP1.155411.23105102.3251.661431.919771.1146221.0122
1USD0.93860.812315183.121.34961.559450.905517.0685
1INR0.01129230.009772790.012030810.01623680.01876150.01089390.205348

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بليز

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Philippine Peso
1 BZD28.20860 PHP
5 BZD141.04300 PHP
10 BZD282.08600 PHP
20 BZD564.17200 PHP
50 BZD1410.43000 PHP
100 BZD2820.86000 PHP
250 BZD7052.15000 PHP
500 BZD14104.30000 PHP
1000 BZD28208.60000 PHP
2000 BZD56417.20000 PHP
5000 BZD141043.00000 PHP
10000 BZD282086.00000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار بليز
1 PHP0.03545 BZD
5 PHP0.17725 BZD
10 PHP0.35450 BZD
20 PHP0.70900 BZD
50 PHP1.77251 BZD
100 PHP3.54502 BZD
250 PHP8.86255 BZD
500 PHP17.72510 BZD
1000 PHP35.45020 BZD
2000 PHP70.90040 BZD
5000 PHP177.25100 BZD
10000 PHP354.50200 BZD