2000 بيزو فلبيني إلى دولار بليزي

تحويل PHP إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

٢٬٠٠٠ php
٧١٫٩٩ bzd

1.00000 PHP = 0.03600 BZD

Mid-market exchange rate at 00:02
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.072989.21161.465691.646690.9649518.7521
1GBP1.15311.23705102.8611.689931.898631.1125921.6212
1USD0.932050.808375183.151.36611.53480.8993517.478
1INR0.01120930.009721890.012026510.01642930.01845820.0108160.210198

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار بليز
1 PHP0.03600 BZD
5 PHP0.17998 BZD
10 PHP0.35997 BZD
20 PHP0.71993 BZD
50 PHP1.79983 BZD
100 PHP3.59966 BZD
250 PHP8.99915 BZD
500 PHP17.99830 BZD
1000 PHP35.99660 BZD
2000 PHP71.99320 BZD
5000 PHP179.98300 BZD
10000 PHP359.96600 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Philippine Peso
1 BZD27.78040 PHP
5 BZD138.90200 PHP
10 BZD277.80400 PHP
20 BZD555.60800 PHP
50 BZD1389.02000 PHP
100 BZD2778.04000 PHP
250 BZD6945.10000 PHP
500 BZD13890.20000 PHP
1000 BZD27780.40000 PHP
2000 BZD55560.80000 PHP
5000 BZD138902.00000 PHP
10000 BZD277804.00000 PHP