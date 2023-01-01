دولار بليزي إلى بيزو مكسيكي

تحويل BZD إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٨٬٤٧٣٫٧٨ mxn

1.00000 BZD = 8.47378 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 7:35 UTC
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BZD إلى MXN مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.065488.57471.438181.662090.964218.1977
1GBP1.1554711.2311102.3511.661861.920591.114121.0279
1USD0.93860.812282183.13751.34991.560060.90517.0806
1INR0.01128990.009770340.012028310.0162370.01876480.01088560.20545

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Mexican Peso
1 BZD8.47378 MXN
5 BZD42.36890 MXN
10 BZD84.73780 MXN
20 BZD169.47560 MXN
50 BZD423.68900 MXN
100 BZD847.37800 MXN
250 BZD2118.44500 MXN
500 BZD4236.89000 MXN
1000 BZD8473.78000 MXN
2000 BZD16947.56000 MXN
5000 BZD42368.90000 MXN
10000 BZD84737.80000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / دولار بليز
1 MXN0.11801 BZD
5 MXN0.59005 BZD
10 MXN1.18011 BZD
20 MXN2.36022 BZD
50 MXN5.90055 BZD
100 MXN11.80110 BZD
250 MXN29.50275 BZD
500 MXN59.00550 BZD
1000 MXN118.01100 BZD
2000 MXN236.02200 BZD
5000 MXN590.05500 BZD
10000 MXN1180.11000 BZD