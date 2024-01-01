Белизские доллары в мексиканские песо

Сконвертируйте BZD в MXN по реальному обменному курсу

1 000 bzd
8 995,05 mxn

BZ$1,000 BZD = Mex$8,995 MXN

Среднерыночный курс в 04:24
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1 BZD в MXNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,22079,3808
Низкий8,80988,2779
В среднем9,02768,7627
Изменить-2.40%5.27%
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Соотношение 1 BZD к MXN

За последние 30 дней максимальный курс BZD к MXN составил 9,2207, а минимальный — 8,8098. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,0276. Изменение курса BZD к MXN в процентном соотношении составило -2.40.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к MXN составил 9,3808, а минимальный — 8,2779. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,7627. Изменение курса BZD к MXN в процентном соотношении составило 5.27.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2821,37183,6461,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,338161,0260,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в мексиканские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и MXN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в MXN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Мексиканское песо
1 BZD8,99505 MXN
5 BZD44,97525 MXN
10 BZD89,95050 MXN
20 BZD179,90100 MXN
50 BZD449,75250 MXN
100 BZD899,50500 MXN
250 BZD2 248,76250 MXN
500 BZD4 497,52500 MXN
1000 BZD8 995,05000 MXN
2000 BZD17 990,10000 MXN
5000 BZD44 975,25000 MXN
10000 BZD89 950,50000 MXN
Обменные курсы Мексиканское песо / Белизский доллар
1 MXN0,11117 BZD
5 MXN0,55586 BZD
10 MXN1,11172 BZD
20 MXN2,22344 BZD
50 MXN5,55860 BZD
100 MXN11,11720 BZD
250 MXN27,79300 BZD
500 MXN55,58600 BZD
1000 MXN111,17200 BZD
2000 MXN222,34400 BZD
5000 MXN555,86000 BZD
10000 MXN1 111,72000 BZD