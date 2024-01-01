История обменного курса белизский доллар–мексиканские песо

Обменный курс белизский доллар/мексиканские песо сейчас составляет 8,995, отражая изменение в размере 1.386% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.279% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/мексиканские песо колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 9,000, и минимумом, равным 8,809, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.715% увеличение стоимости.