دولار بليزي إلى درام أرميني

تحويل BZD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bzd
191671 amd

1.00000 BZD = 191.67100 AMD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:26 UTC
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BZD إلى AMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 AMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86411.064588.48391.436541.659910.956918.1873
1GBP1.1572711.23195102.4031.662521.921021.1073921.0482
1USD0.93940.811721183.12251.34951.559330.898917.0853
1INR0.01130150.009765360.012030410.01623510.01875950.01081420.205544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / درام أرمينية
1 BZD191.67100 AMD
5 BZD958.35500 AMD
10 BZD1916.71000 AMD
20 BZD3833.42000 AMD
50 BZD9583.55000 AMD
100 BZD19167.10000 AMD
250 BZD47917.75000 AMD
500 BZD95835.50000 AMD
1000 BZD191671.00000 AMD
2000 BZD383342.00000 AMD
5000 BZD958355.00000 AMD
10000 BZD1916710.00000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار بليز
1 AMD0.00522 BZD
5 AMD0.02609 BZD
10 AMD0.05217 BZD
20 AMD0.10435 BZD
50 AMD0.26086 BZD
100 AMD0.52173 BZD
250 AMD1.30432 BZD
500 AMD2.60864 BZD
1000 AMD5.21728 BZD
2000 AMD10.43456 BZD
5000 AMD26.08640 BZD
10000 AMD52.17280 BZD