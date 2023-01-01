دولار بهامي إلى ليو روماني

تحويل BSD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bsd
٤٬٦٧٠٫٨٢ ron

1.00000 BSD = 4.67082 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 6:36 UTC
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BSD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.064388.49651.436541.66050.9575518.2153
1GBP1.1575411.232102.4411.662891.922151.108421.0854
1USD0.93960.811688183.151.349751.560180.899717.1148
1INR0.01129990.009761740.012026510.01623270.01876350.01082020.20583

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار البهامي / Romanian Leu
1 BSD4.67082 RON
5 BSD23.35410 RON
10 BSD46.70820 RON
20 BSD93.41640 RON
50 BSD233.54100 RON
100 BSD467.08200 RON
250 BSD1167.70500 RON
500 BSD2335.41000 RON
1000 BSD4670.82000 RON
2000 BSD9341.64000 RON
5000 BSD23354.10000 RON
10000 BSD46708.20000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / دولار البهامي
1 RON0.21410 BSD
5 RON1.07048 BSD
10 RON2.14095 BSD
20 RON4.28190 BSD
50 RON10.70475 BSD
100 RON21.40950 BSD
250 RON53.52375 BSD
500 RON107.04750 BSD
1000 RON214.09500 BSD
2000 RON428.19000 BSD
5000 RON1070.47500 BSD
10000 RON2140.95000 BSD