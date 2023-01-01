دولار برمودي إلى روبية باكستانية

تحويل BMD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٢٩٢٬٨٧٥ pkr

1.00000 BMD = 292.87500 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:35 UTC
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BMD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.36641.434791.659360.9571518.2125
1GBP1.1583511.2318102.361.662011.922131.1087121.0967
1USD0.94040.81182183.0981.349251.560430.9000517.1267
1INR0.01131650.009769430.01203410.01623690.01877820.01083120.206102

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Pakistani Rupee
1 BMD292.87500 PKR
5 BMD1464.37500 PKR
10 BMD2928.75000 PKR
20 BMD5857.50000 PKR
50 BMD14643.75000 PKR
100 BMD29287.50000 PKR
250 BMD73218.75000 PKR
500 BMD146437.50000 PKR
1000 BMD292875.00000 PKR
2000 BMD585750.00000 PKR
5000 BMD1464375.00000 PKR
10000 BMD2928750.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Bermudan Dollar
1 PKR0.00341 BMD
5 PKR0.01707 BMD
10 PKR0.03414 BMD
20 PKR0.06829 BMD
50 PKR0.17072 BMD
100 PKR0.34144 BMD
250 PKR0.85361 BMD
500 PKR1.70721 BMD
1000 PKR3.41443 BMD
2000 PKR6.82886 BMD
5000 PKR17.07215 BMD
10000 PKR34.14430 BMD