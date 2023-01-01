دينار بحريني إلى ريال سعودي

تحويل BHD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
9949.60 sar

1.00000 BHD = 9.94960 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:20 UTC
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BHD إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063788.37861.434771.65970.95718.2141
1GBP1.1586111.23245102.3991.662391.9231.1087921.1036
1USD0.94010.811392183.0861.348851.560310.899717.1233
1INR0.0113150.009765690.012035710.01623440.01877940.01082850.206091

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / ريال سعودي
1 BHD9.94960 SAR
5 BHD49.74800 SAR
10 BHD99.49600 SAR
20 BHD198.99200 SAR
50 BHD497.48000 SAR
100 BHD994.96000 SAR
250 BHD2487.40000 SAR
500 BHD4974.80000 SAR
1000 BHD9949.60000 SAR
2000 BHD19899.20000 SAR
5000 BHD49748.00000 SAR
10000 BHD99496.00000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Bahraini Dinar
1 SAR0.10051 BHD
5 SAR0.50253 BHD
10 SAR1.00507 BHD
20 SAR2.01014 BHD
50 SAR5.02535 BHD
100 SAR10.05070 BHD
250 SAR25.12675 BHD
500 SAR50.25350 BHD
1000 SAR100.50700 BHD
2000 SAR201.01400 BHD
5000 SAR502.53500 BHD
10000 SAR1005.07000 BHD