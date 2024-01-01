Bahreyn dinarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile BHD → SAR çevirin

1.000 bhd
9.949,20 sar

1,000 BHD = 9,949 SAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURNZDZARNGNCADSGD
1 USD183,6090,941,68418,8621.239,861,3771,362
1 INR0,01210,0110,020,22614,8290,0160,016
1 EUR1,06488,96911,79220,0711.319,341,4661,449
1 NZD0,59449,6390,558111,198736,1050,8180,808

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Bahreyn dinarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BHD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BHD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bahreyn dinarı için en iyi döviz çiftleri

BHD → USD

BHD → INR

BHD → EUR

BHD → NZD

BHD → ZAR

BHD → NGN

BHD → CAD

BHD → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Arabistan Riyali
1 BHD9,94920 SAR
5 BHD49,74600 SAR
10 BHD99,49200 SAR
20 BHD198,98400 SAR
50 BHD497,46000 SAR
100 BHD994,92000 SAR
250 BHD2.487,30000 SAR
500 BHD4.974,60000 SAR
1000 BHD9.949,20000 SAR
2000 BHD19.898,40000 SAR
5000 BHD49.746,00000 SAR
10000 BHD99.492,00000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bahreyn Dinarı
1 SAR0,10051 BHD
5 SAR0,50256 BHD
10 SAR1,00511 BHD
20 SAR2,01022 BHD
50 SAR5,02555 BHD
100 SAR10,05110 BHD
250 SAR25,12775 BHD
500 SAR50,25550 BHD
1000 SAR100,51100 BHD
2000 SAR201,02200 BHD
5000 SAR502,55500 BHD
10000 SAR1.005,11000 BHD