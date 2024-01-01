10 bin Arabistan riyalinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile SAR → BHD çevirin

10.000 sar
1.004,600 bhd

1,000SR SAR = 0,1005.د.ب BHD

07:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,10050,1006
Düşük0,10050,1005
Ortalama0,10050,1005
Değişim-0.04%-0.09%
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1 SAR → BHD istatistikleri

SAR → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1005, en düşük 0,1005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1005 oldu. SAR → BHD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

SAR → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1006, en düşük 0,1005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1005 oldu. SAR → BHD kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,746278,91,3870,92658,1551,5360,787
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2090,0060,003
1 CAD0,72160,395201,13210,66841,9391,1070,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Bahreyn Dinarı
1 SAR0,10046 BHD
5 SAR0,50230 BHD
10 SAR1,00460 BHD
20 SAR2,00920 BHD
50 SAR5,02300 BHD
100 SAR10,04600 BHD
250 SAR25,11500 BHD
500 SAR50,23000 BHD
1000 SAR100,46000 BHD
2000 SAR200,92000 BHD
5000 SAR502,30000 BHD
10000 SAR1.004,60000 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Arabistan Riyali
1 BHD9,95424 SAR
5 BHD49,77120 SAR
10 BHD99,54240 SAR
20 BHD199,08480 SAR
50 BHD497,71200 SAR
100 BHD995,42400 SAR
250 BHD2.488,56000 SAR
500 BHD4.977,12000 SAR
1000 BHD9.954,24000 SAR
2000 BHD19.908,48000 SAR
5000 BHD49.771,20000 SAR
10000 BHD99.542,40000 SAR