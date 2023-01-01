20 دينار بحريني إلى ريال سعودي

تحويل BHD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ bhd
١٩٨٫٩٨ sar

1.00000 BHD = 9.94907 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BHD إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / ريال سعودي
1 BHD9.94907 SAR
5 BHD49.74535 SAR
10 BHD99.49070 SAR
20 BHD198.98140 SAR
50 BHD497.45350 SAR
100 BHD994.90700 SAR
250 BHD2487.26750 SAR
500 BHD4974.53500 SAR
1000 BHD9949.07000 SAR
2000 BHD19898.14000 SAR
5000 BHD49745.35000 SAR
10000 BHD99490.70000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Bahraini Dinar
1 SAR0.10051 BHD
5 SAR0.50256 BHD
10 SAR1.00512 BHD
20 SAR2.01024 BHD
50 SAR5.02560 BHD
100 SAR10.05120 BHD
250 SAR25.12800 BHD
500 SAR50.25600 BHD
1000 SAR100.51200 BHD
2000 SAR201.02400 BHD
5000 SAR502.56000 BHD
10000 SAR1005.12000 BHD