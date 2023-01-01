دولار بربادوسي إلى ريال برازيلي

تحويل BBD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bbd
2417.02 brl

1.00000 BBD = 2.41702 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BBD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BBD → 0 BRL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.35861.434851.659410.957218.2145
1GBP1.1583511.23205102.3531.66211.922221.1087721.0992
1USD0.94020.811655183.0751.349051.560180.917.1253
1INR0.01131750.009770150.012037310.01623890.01878040.01083360.206143

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بربادوسي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BBD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BBD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بربادوسي

BBD إلى USD

BBD إلى SGD

BBD إلى EUR

BBD إلى ZAR

BBD إلى GBP

BBD إلى CAD

BBD إلى NGN

BBD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بربادوسي / الريال البرازيلي
1 BBD2.41702 BRL
5 BBD12.08510 BRL
10 BBD24.17020 BRL
20 BBD48.34040 BRL
50 BBD120.85100 BRL
100 BBD241.70200 BRL
250 BBD604.25500 BRL
500 BBD1208.51000 BRL
1000 BBD2417.02000 BRL
2000 BBD4834.04000 BRL
5000 BBD12085.10000 BRL
10000 BBD24170.20000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / دولار بربادوسي
1 BRL0.41373 BBD
5 BRL2.06867 BBD
10 BRL4.13733 BBD
20 BRL8.27466 BBD
50 BRL20.68665 BBD
100 BRL41.37330 BBD
250 BRL103.43325 BBD
500 BRL206.86650 BBD
1000 BRL413.73300 BBD
2000 BRL827.46600 BBD
5000 BRL2068.66500 BBD
10000 BRL4137.33000 BBD