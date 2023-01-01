مانات أذربيجاني إلى روبل روسي

تحويل AZN إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
56695.60 rub

1.00000 AZN = 56.69560 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 4:6 UTC
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AZN إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063688.35331.435281.659540.9573518.2121
1GBP1.1582111.23185102.331.662321.922061.1088121.0931
1USD0.94020.811787183.071.349451.560310.900117.1231
1INR0.01131820.009772330.01203810.01624470.0187830.01083540.206129

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / الروبل الروسي
1 AZN56.69560 RUB
5 AZN283.47800 RUB
10 AZN566.95600 RUB
20 AZN1133.91200 RUB
50 AZN2834.78000 RUB
100 AZN5669.56000 RUB
250 AZN14173.90000 RUB
500 AZN28347.80000 RUB
1000 AZN56695.60000 RUB
2000 AZN113391.20000 RUB
5000 AZN283478.00000 RUB
10000 AZN566956.00000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / مانات أذربيجان
1 RUB0.01764 AZN
5 RUB0.08819 AZN
10 RUB0.17638 AZN
20 RUB0.35276 AZN
50 RUB0.88191 AZN
100 RUB1.76381 AZN
250 RUB4.40953 AZN
500 RUB8.81905 AZN
1000 RUB17.63810 AZN
2000 RUB35.27620 AZN
5000 RUB88.19050 AZN
10000 RUB176.38100 AZN