فلورن أروبي إلى فرنك رواندي

تحويل AWG إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ awg
٦٦٢٬٨٠٧ rwf

1.00000 AWG = 662.80700 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 3:51 UTC
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AWG إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AWG → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.0636588.40261.435021.659230.957318.2231
1GBP1.1584811.23225102.4151.662491.922241.1090121.1116
1USD0.940150.811524183.11251.349151.559940.9000517.1326
1INR0.01131190.009764160.012031910.01623280.0187690.01082930.206137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فلورن أروبي إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AWG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AWG الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Aruban florin

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Aruban Florin / Rwandan Franc
1 AWG662.80700 RWF
5 AWG3314.03500 RWF
10 AWG6628.07000 RWF
20 AWG13256.14000 RWF
50 AWG33140.35000 RWF
100 AWG66280.70000 RWF
250 AWG165701.75000 RWF
500 AWG331403.50000 RWF
1000 AWG662807.00000 RWF
2000 AWG1325614.00000 RWF
5000 AWG3314035.00000 RWF
10000 AWG6628070.00000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Aruban Florin
1 RWF0.00151 AWG
5 RWF0.00754 AWG
10 RWF0.01509 AWG
20 RWF0.03017 AWG
50 RWF0.07544 AWG
100 RWF0.15087 AWG
250 RWF0.37718 AWG
500 RWF0.75437 AWG
1000 RWF1.50874 AWG
2000 RWF3.01748 AWG
5000 RWF7.54370 AWG
10000 RWF15.08740 AWG