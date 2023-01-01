درام أرميني إلى ليرة لبنانية

تحويل AMD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٣٨٬٩٠٣ lbp

1.00000 AMD = 38.90300 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:44 UTC
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AMD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.433751.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661441.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.350051.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622710.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / جنيه لبناني
1 AMD38.90300 LBP
5 AMD194.51500 LBP
10 AMD389.03000 LBP
20 AMD778.06000 LBP
50 AMD1945.15000 LBP
100 AMD3890.30000 LBP
250 AMD9725.75000 LBP
500 AMD19451.50000 LBP
1000 AMD38903.00000 LBP
2000 AMD77806.00000 LBP
5000 AMD194515.00000 LBP
10000 AMD389030.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / درام أرمينية
1 LBP0.02570 AMD
5 LBP0.12853 AMD
10 LBP0.25705 AMD
20 LBP0.51410 AMD
50 LBP1.28525 AMD
100 LBP2.57050 AMD
250 LBP6.42625 AMD
500 LBP12.85250 AMD
1000 LBP25.70500 AMD
2000 LBP51.41000 AMD
5000 LBP128.52500 AMD
10000 LBP257.05000 AMD