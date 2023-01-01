درام أرميني إلى دينار أردني

تحويل AMD إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
١٫٨٣٥ jod

1.00000 AMD = 0.00184 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:43 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

AMD إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 JOD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.061988.34691.433571.657790.956618.1998
1GBP1.1587511.23045102.371.661111.920931.1084621.0886
1USD0.94170.812711183.1971.351.561160.9008517.1389
1INR0.0113190.009768510.012019710.01622650.01876460.01082790.206004

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل درام أرمينية / الدينار الأردني
1 AMD0.00184 JOD
5 AMD0.00918 JOD
10 AMD0.01835 JOD
20 AMD0.03670 JOD
50 AMD0.09176 JOD
100 AMD0.18351 JOD
250 AMD0.45878 JOD
500 AMD0.91756 JOD
1000 AMD1.83512 JOD
2000 AMD3.67024 JOD
5000 AMD9.17560 JOD
10000 AMD18.35120 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / درام أرمينية
1 JOD544.92200 AMD
5 JOD2724.61000 AMD
10 JOD5449.22000 AMD
20 JOD10898.44000 AMD
50 JOD27246.10000 AMD
100 JOD54492.20000 AMD
250 JOD136230.50000 AMD
500 JOD272461.00000 AMD
1000 JOD544922.00000 AMD
2000 JOD1089844.00000 AMD
5000 JOD2724610.00000 AMD
10000 JOD5449220.00000 AMD