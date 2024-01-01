Ermeni dramından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile AMD → JOD çevirin

1.000 amd
1,802 jod

1,000 AMD = 0,001802 JOD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Ürdün Dinarı
1 AMD0,00180 JOD
5 AMD0,00901 JOD
10 AMD0,01802 JOD
20 AMD0,03603 JOD
50 AMD0,09008 JOD
100 AMD0,18017 JOD
250 AMD0,45041 JOD
500 AMD0,90083 JOD
1000 AMD1,80165 JOD
2000 AMD3,60330 JOD
5000 AMD9,00825 JOD
10000 AMD18,01650 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Ermeni Dramı
1 JOD555,04700 AMD
5 JOD2.775,23500 AMD
10 JOD5.550,47000 AMD
20 JOD11.100,94000 AMD
50 JOD27.752,35000 AMD
100 JOD55.504,70000 AMD
250 JOD138.761,75000 AMD
500 JOD277.523,50000 AMD
1000 JOD555.047,00000 AMD
2000 JOD1.110.094,00000 AMD
5000 JOD2.775.235,00000 AMD
10000 JOD5.550.470,00000 AMD