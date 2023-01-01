2000 Ermeni dramından Ürdün dinarına
Reel döviz kuru ile AMD → JOD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Ermeni Dramı
|1 JOD
|551.52600 AMD
|5 JOD
|2757.63000 AMD
|10 JOD
|5515.26000 AMD
|20 JOD
|11030.52000 AMD
|50 JOD
|27576.30000 AMD
|100 JOD
|55152.60000 AMD
|250 JOD
|137881.50000 AMD
|500 JOD
|275763.00000 AMD
|1000 JOD
|551526.00000 AMD
|2000 JOD
|1103052.00000 AMD
|5000 JOD
|2757630.00000 AMD
|10000 JOD
|5515260.00000 AMD