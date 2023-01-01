ليك ألباني إلى ريال برازيلي

تحويل ALL إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٤٨٫٨٥ brl

1.00000 ALL = 0.04885 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 1:46 UTC
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ALL إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ALL → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063788.20731.433711.655820.9575518.208
1GBP1.1580811.23185102.1511.660351.917571.1089221.0863
1USD0.94010.811787182.9251.347851.556660.900217.1176
1INR0.01133690.009789410.012059110.01625380.01877190.01085560.206423

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / الريال البرازيلي
1 ALL0.04885 BRL
5 ALL0.24425 BRL
10 ALL0.48850 BRL
20 ALL0.97700 BRL
50 ALL2.44251 BRL
100 ALL4.88502 BRL
250 ALL12.21255 BRL
500 ALL24.42510 BRL
1000 ALL48.85020 BRL
2000 ALL97.70040 BRL
5000 ALL244.25100 BRL
10000 ALL488.50200 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / ليك ألباني
1 BRL20.47070 ALL
5 BRL102.35350 ALL
10 BRL204.70700 ALL
20 BRL409.41400 ALL
50 BRL1023.53500 ALL
100 BRL2047.07000 ALL
250 BRL5117.67500 ALL
500 BRL10235.35000 ALL
1000 BRL20470.70000 ALL
2000 BRL40941.40000 ALL
5000 BRL102353.50000 ALL
10000 BRL204707.00000 ALL