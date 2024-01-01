50 ZMW'den Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile ZMW → LKR çevirin

50 zmw
582,32 lkr

1,000ZK ZMW = 11,65Sr LKR

20:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek12,471612,6214
Düşük11,498610,8986
Ortalama11,830511,6762
Değişim-6.62%6.08%
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1 ZMW → LKR istatistikleri

ZMW → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 12,4716, en düşük 11,4986 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,8305 oldu. ZMW → LKR kurundaki değişiklik -6.62 değerindeydi.

ZMW → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 12,6214, en düşük 10,8986 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,6762 oldu. ZMW → LKR kurundaki değişiklik 6.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Sri Lanka Rupisi
1 ZMW11,64630 LKR
5 ZMW58,23150 LKR
10 ZMW116,46300 LKR
20 ZMW232,92600 LKR
50 ZMW582,31500 LKR
100 ZMW1.164,63000 LKR
250 ZMW2.911,57500 LKR
500 ZMW5.823,15000 LKR
1000 ZMW11.646,30000 LKR
2000 ZMW23.292,60000 LKR
5000 ZMW58.231,50000 LKR
10000 ZMW116.463,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / ZMW
1 LKR0,08586 ZMW
5 LKR0,42932 ZMW
10 LKR0,85864 ZMW
20 LKR1,71728 ZMW
50 LKR4,29321 ZMW
100 LKR8,58641 ZMW
250 LKR21,46603 ZMW
500 LKR42,93205 ZMW
1000 LKR85,86410 ZMW
2000 LKR171,72820 ZMW
5000 LKR429,32050 ZMW
10000 LKR858,64100 ZMW