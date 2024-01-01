2.000 Sri Lanka rupisinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile LKR → ZMW çevirin

2.000 lkr
172,75 zmw

1,000Sr LKR = 0,08637ZK ZMW

08:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → ZMWSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08700,0918
Düşük0,07970,0792
Ortalama0,08420,0859
Değişim8.05%-5.11%
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1 LKR → ZMW istatistikleri

LKR → ZMW kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0870, en düşük 0,0797 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0842 oldu. LKR → ZMW kurundaki değişiklik 8.05 değerindeydi.

LKR → ZMW kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0918, en düşük 0,0792 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0859 oldu. LKR → ZMW kurundaki değişiklik -5.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3840,78283,7381,5340,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56560,5241,1090,670,9672,655
1 GBP1,2781,7691107,0381,9611,1851,7114,695
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / ZMW
1 LKR0,08637 ZMW
5 LKR0,43186 ZMW
10 LKR0,86373 ZMW
20 LKR1,72745 ZMW
50 LKR4,31863 ZMW
100 LKR8,63726 ZMW
250 LKR21,59315 ZMW
500 LKR43,18630 ZMW
1000 LKR86,37260 ZMW
2000 LKR172,74520 ZMW
5000 LKR431,86300 ZMW
10000 LKR863,72600 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Sri Lanka Rupisi
1 ZMW11,57770 LKR
5 ZMW57,88850 LKR
10 ZMW115,77700 LKR
20 ZMW231,55400 LKR
50 ZMW578,88500 LKR
100 ZMW1.157,77000 LKR
250 ZMW2.894,42500 LKR
500 ZMW5.788,85000 LKR
1000 ZMW11.577,70000 LKR
2000 ZMW23.155,40000 LKR
5000 ZMW57.888,50000 LKR
10000 ZMW115.777,00000 LKR