20 Vietnam dongundan Uruguay pesosuna
Reel döviz kuru ile VND → UYU çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Vietnam Dongu
|1 UYU
|631.87300 VND
|5 UYU
|3159.36500 VND
|10 UYU
|6318.73000 VND
|20 UYU
|12637.46000 VND
|50 UYU
|31593.65000 VND
|100 UYU
|63187.30000 VND
|250 UYU
|157968.25000 VND
|500 UYU
|315936.50000 VND
|1000 UYU
|631873.00000 VND
|2000 UYU
|1263746.00000 VND
|5000 UYU
|3159365.00000 VND
|10000 UYU
|6318730.00000 VND