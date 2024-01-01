100 bin Vietnam dongundan Uruguay pesosuna
Reel döviz kuru ile VND → UYU çevirin
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VND → UYU çevrim grafiği
1 VND = 0,00169 UYU
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|1 VND → UYU
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0017
|0,0017
|Düşük
|0,0016
|0,0016
|Ortalama
|0,0017
|0,0017
|Değişim
|2.25%
|4.38%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → UYU istatistikleri
VND → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0017 oldu. VND → UYU kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.
VND → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0017 oldu. VND → UYU kurundaki değişiklik 4.38 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Uruguay Pesosu
|1000 VND
|1,68805 UYU
|2000 VND
|3,37610 UYU
|5000 VND
|8,44025 UYU
|10000 VND
|16,88050 UYU
|20000 VND
|33,76100 UYU
|50000 VND
|84,40250 UYU
|100000 VND
|168,80500 UYU
|200000 VND
|337,61000 UYU
|500000 VND
|844,02500 UYU
|1000000 VND
|1.688,05000 UYU
|2000000 VND
|3.376,10000 UYU
|5000000 VND
|8.440,25000 UYU
|Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Vietnam Dongu
|1 UYU
|592,39800 VND
|5 UYU
|2.961,99000 VND
|10 UYU
|5.923,98000 VND
|20 UYU
|11.847,96000 VND
|50 UYU
|29.619,90000 VND
|100 UYU
|59.239,80000 VND
|250 UYU
|148.099,50000 VND
|500 UYU
|296.199,00000 VND
|1000 UYU
|592.398,00000 VND
|2000 UYU
|1.184.796,00000 VND
|5000 UYU
|2.961.990,00000 VND
|10000 UYU
|5.923.980,00000 VND