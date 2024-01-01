500.000 Vietnam dongundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → UYU çevirin

1,000₫ VND = 0,001688$U UYU

03:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → UYU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UYU
1 VND → UYUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00170,0017
Düşük0,00160,0016
Ortalama0,00170,0017
Değişim2.25%4.38%
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1 VND → UYU istatistikleri

VND → UYU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0017 oldu. VND → UYU kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

VND → UYU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0017 oldu. VND → UYU kurundaki değişiklik 4.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - UYU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,521,40134,61154,175
1 AUD0,65210,6150,872906,480,91422,562100,507
1 EUR1,061,62511,4181.473,261,48536,669163,35
1 SGD0,7471,1460,70511.039,061,04725,862115,206

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Uruguay Pesosu
1000 VND1,68805 UYU
2000 VND3,37610 UYU
5000 VND8,44025 UYU
10000 VND16,88050 UYU
20000 VND33,76100 UYU
50000 VND84,40250 UYU
100000 VND168,80500 UYU
200000 VND337,61000 UYU
500000 VND844,02500 UYU
1000000 VND1.688,05000 UYU
2000000 VND3.376,10000 UYU
5000000 VND8.440,25000 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Vietnam Dongu
1 UYU592,39800 VND
5 UYU2.961,99000 VND
10 UYU5.923,98000 VND
20 UYU11.847,96000 VND
50 UYU29.619,90000 VND
100 UYU59.239,80000 VND
250 UYU148.099,50000 VND
500 UYU296.199,00000 VND
1000 UYU592.398,00000 VND
2000 UYU1.184.796,00000 VND
5000 UYU2.961.990,00000 VND
10000 UYU5.923.980,00000 VND