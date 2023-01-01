100 Vietnam dongundan Uruguay pesosuna

Reel döviz kuru ile VND → UYU çevirin

100 vnd
0,16 uyu

1.00000 VND = 0.00158 UYU

20:1 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

VND → UYU çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 UYU
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Uruguay pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UYU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → UYU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Uruguay Pesosu
1 VND0.00158 UYU
5 VND0.00791 UYU
10 VND0.01583 UYU
20 VND0.03165 UYU
50 VND0.07913 UYU
100 VND0.15826 UYU
250 VND0.39565 UYU
500 VND0.79130 UYU
1000 VND1.58260 UYU
2000 VND3.16520 UYU
5000 VND7.91300 UYU
10000 VND15.82600 UYU
Çevrim kurları Uruguay Pesosu / Vietnam Dongu
1 UYU631.87300 VND
5 UYU3159.36500 VND
10 UYU6318.73000 VND
20 UYU12637.46000 VND
50 UYU31593.65000 VND
100 UYU63187.30000 VND
250 UYU157968.25000 VND
500 UYU315936.50000 VND
1000 UYU631873.00000 VND
2000 UYU1263746.00000 VND
5000 UYU3159365.00000 VND
10000 UYU6318730.00000 VND