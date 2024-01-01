500.000 Vietnam dongundan Ukrayna grivnasına
Reel döviz kuru ile VND → UAH çevirin
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VND → UAH çevrim grafiği
1 VND = 0,00162 UAH
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|1 VND → UAH
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0016
|0,0017
|Düşük
|0,0016
|0,0016
|Ortalama
|0,0016
|0,0016
|Değişim
|-0.70%
|-1.59%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → UAH istatistikleri
VND → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. VND → UAH kurundaki değişiklik -0.70 değerindeydi.
VND → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. VND → UAH kurundaki değişiklik -1.59 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ukrayna Grivnası
|1000 VND
|1,61779 UAH
|2000 VND
|3,23558 UAH
|5000 VND
|8,08895 UAH
|10000 VND
|16,17790 UAH
|20000 VND
|32,35580 UAH
|50000 VND
|80,88950 UAH
|100000 VND
|161,77900 UAH
|200000 VND
|323,55800 UAH
|500000 VND
|808,89500 UAH
|1000000 VND
|1.617,79000 UAH
|2000000 VND
|3.235,58000 UAH
|5000000 VND
|8.088,95000 UAH
|Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Vietnam Dongu
|1 UAH
|618,12700 VND
|5 UAH
|3.090,63500 VND
|10 UAH
|6.181,27000 VND
|20 UAH
|12.362,54000 VND
|50 UAH
|30.906,35000 VND
|100 UAH
|61.812,70000 VND
|250 UAH
|154.531,75000 VND
|500 UAH
|309.063,50000 VND
|1000 UAH
|618.127,00000 VND
|2000 UAH
|1.236.254,00000 VND
|5000 UAH
|3.090.635,00000 VND
|10000 UAH
|6.181.270,00000 VND