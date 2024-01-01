2.000.000 Vietnam dongundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile VND → UAH çevirin

1,000₫ VND = 0,001618₴ UAH

03:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

VND → UAH çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

UAH
1 VND → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00160,0017
Düşük0,00160,0016
Ortalama0,00160,0016
Değişim-0.70%-1.59%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 VND → UAH istatistikleri

VND → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. VND → UAH kurundaki değişiklik -0.70 değerindeydi.

VND → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0017, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. VND → UAH kurundaki değişiklik -1.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - UAH tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5340,9441,3381.390,571,40134,608154,115
1 AUD0,65210,6150,872906,5820,91422,562100,475
1 EUR1,061,62511,4181.473,521,48536,672163,305
1 SGD0,7471,1460,70511.039,11,04725,86115,162

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Ukrayna Grivnası
1000 VND1,61779 UAH
2000 VND3,23558 UAH
5000 VND8,08895 UAH
10000 VND16,17790 UAH
20000 VND32,35580 UAH
50000 VND80,88950 UAH
100000 VND161,77900 UAH
200000 VND323,55800 UAH
500000 VND808,89500 UAH
1000000 VND1.617,79000 UAH
2000000 VND3.235,58000 UAH
5000000 VND8.088,95000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Vietnam Dongu
1 UAH618,12700 VND
5 UAH3.090,63500 VND
10 UAH6.181,27000 VND
20 UAH12.362,54000 VND
50 UAH30.906,35000 VND
100 UAH61.812,70000 VND
250 UAH154.531,75000 VND
500 UAH309.063,50000 VND
1000 UAH618.127,00000 VND
2000 UAH1.236.254,00000 VND
5000 UAH3.090.635,00000 VND
10000 UAH6.181.270,00000 VND